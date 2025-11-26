



El futuro del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Glicerio Gómez Igarza” de Llata es incierto. La separación provisional de su Directora General, Mg. Gladis Victoria Rojas Rivas, por la Dirección Regional de Educación de Huánuco (DREH), ha desatado una serie de rumores y temor. Se alega que esta decisión, aparentemente motivada por un procedimiento administrativo, podría ser el golpe final para un instituto que lucha por obtener su licenciamiento, esencial para su supervivencia.

Fuentes internas denuncian que “dirigentes foráneos” estarían instigando la paralización de labores y saboteando el proceso de licenciamiento, poniendo en juego el futuro de cientos de estudiantes. De no alcanzar esta categoría, el Ministerio de Educación podría cerrar las puertas del instituto, truncando las aspiraciones de toda una comunidad. Se acusa a estos detractores de socavar un proceso avanzado, priorizando intereses personales y políticos sobre el bienestar colectivo.

La situación se agrava al conocerse que la Mg. Rojas Rivas habría sido víctima de un ambiente hostil y denigrante. Se denuncia que autoridades la habrían expuesto a violencia psicológica, humillación y menosprecio, creando un ambiente que afectó su dignidad y honor. Abogados que han analizado el caso señalan indicios de flagrante abuso de autoridad y un concurso de delitos perpetrado por funcionarios regionales, lo que añade una capa de gravedad a la ya precaria intervención al instituto.

Mientras tanto, la DREH justifica la separación provisional de la Directora como una medida cautelar para prevenir posibles afectaciones a los estudiantes y al instituto. Sin embargo, la comunidad educativa se pregunta si esta decisión no es, en realidad, una jugada maestra de aquellos que buscan escenarios políticos, dejando a la Mg. Rojas Rivas como una víctima colateral de una conspiración mayor. El tiempo dirá si el “Glicerio Gómez Igarza” podrá superar esta crisis y seguir brindando oportunidades a los jóvenes de Llata.