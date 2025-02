Un total de 22 familias que lo perdieron todo a causa de las intensas lluvias que azotaron la región han recibido un bono de ayuda en medio de la adversidad, ante la incansable gestión del alcalde de Amarilis con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

En una reunión protocolar, entregaron el Bono de Arrendamiento por Emergencias (BAE), un subsidio de S/500 mensuales durante dos años, destinado a brindarles un techo digno mientras reconstruyen sus vidas, las familias beneficiadas recibieron este apoyo que les permitirá acceder a una vivienda segura mientras se avanza en soluciones habitacionales definitivas.

“Se trata de vidas, de sueños y del derecho de cada ciudadano a vivir con seguridad. Seguiremos tocando puertas y gestionando más apoyo para que nadie se quede atrás en este proceso de reconstrucción”, manifestó el alcalde de Amarilis, Roger Hidalgo.

ALEGRÍA

Por su parte, Bartola Chaupis, una de las beneficiarias, no pudo ocultar su emoción al recibir este subsidio. “Lo perdimos todo en las lluvias y no sabíamos a dónde ir, pero hoy sentimos que no estamos solos. Gracias a todos los que hicieron posible este apoyo”, comentó entre sonrisas.

La entrega del BAE es una muestra que cuando hay voluntad y gestión eficiente, las soluciones llegan a quienes más lo necesitan. La Municipalidad Distrital de Amarilis reafirma su compromiso de seguir trabajando de la mano con el Gobierno Central para garantizar el bienestar de su población y construir un distrito más resiliente ante los embates de la naturaleza.