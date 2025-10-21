En un paso decisivo hacia la transformación digital del sistema sanitario, el Gobierno Regional de Huánuco entregó 2,040 equipos de cómputo a 190 establecimientos de salud ubicados en las once provincias del departamento. La inversión asciende a S/ 3 809 556.95 y forma parte de una estrategia regional para modernizar la infraestructura tecnológica y mejorar la gestión de los servicios de salud.

Cada kit tecnológico, entregado personalmente por el gobernador regional Antonio Pulgar, incluye computadoras con procesador Intel i7-13700, 16 GB de memoria RAM, 1 TB de almacenamiento SSD, monitor LED de 21,5 pulgadas, teclado, mouse e impresora láser. Además, los equipos están acompañados de UPS certificados internacionalmente, lo que garantiza su funcionamiento continuo ante eventuales cortes de energía, una condición clave en zonas rurales.

DISTRIBUCIÓN

Por su parte, la gerente regional de Desarrollo Social, Denny Ríos detalló la distribución de los equipos, destacando que la provincia de Huánuco lidera con 552 computadoras, seguida de Leoncio Prado (332), Ambo (200), Huamalíes (180), Dos de Mayo (156), Pachitea (144), Lauricocha (128), Puerto Inca (116), Huacaybamba (92), Yarowilca (76) y Marañón (64).

El proyecto, impulsado por la Gerencia Regional de Desarrollo Social, tiene como objetivo central implementar historias clínicas electrónicas, optimizar los trámites internos, fortalecer la interconexión entre establecimientos y sentar las bases para la telemedicina y la vigilancia epidemiológica en tiempo real.

Con esta inversión, el Gobierno Regional de Huánuco marca un hito en la modernización del sistema de salud, priorizando a las poblaciones más alejadas y reafirmando su compromiso con una atención médica digna, eficiente y de calidad para todos.