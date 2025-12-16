Vicepresidenta de Investigación de la UNDAR destaca en I Feria de Divulgación Científica

Las estudiantes Ariana Herrera Ascencio y Luana Milkar, de la Institución Educativa Emblemática Aurelio Cárdenas Pachas, ubicada en el distrito de La Unión, obtuvieron la medalla de bronce en la Expociencia México – Tamaulipas 2025, uno de los certámenes científicos escolares más importantes a nivel internacional.

El reconocimiento fue alcanzado tras competir con más de 500 proyectos de investigación, logrando destacar por la solidez de su propuesta, así como por el rigor científico y la claridad metodológica demostrados durante la evaluación.

REPRESENTAN A HUÁNUCO

El equipo huanuqueño participó bajo la asesoría de la docente Luz Pozo Falcón y representó al Perú y al departamento de Huánuco luego de su sobresaliente desempeño en la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología Eureka 2024, donde evidenciaron innovación, creatividad y alto nivel académico, lo que les permitió clasificar a la competencia internacional.

La Expociencia México reunió a más de 1,500 estudiantes de diversos países, quienes presentaron proyectos científicos y tecnológicos en un escenario de alta exigencia. En este contexto, las escolares del colegio Aurelio Cárdenas resaltaron por la calidad de su investigación, posicionando a la educación pública huanuqueña como referente de talento juvenil y compromiso con la ciencia.

RECIBIDAS POR TODO LO ALTO

A su retorno, las estudiantes fueron recibidas con un acto oficial en la ciudad de La Unión, capital del Chinchaysuyo, en la provincia de Dos de Mayo, donde autoridades educativas y la comunidad escolar expresaron su reconocimiento y orgullo por el logro alcanzado, considerado un hito para la educación regional.

Al respecto, el director de Educación, Kelvin Álvarez Matos, destacó que este reconocimiento internacional “demuestra que la educación pública de Huánuco tiene talento, capacidad y compromiso”, y subrayó que Ariana y Luana son un ejemplo de perseverancia, disciplina y vocación científica. Asimismo, reafirmó el compromiso institucional de continuar impulsando la investigación escolar y generar mayores oportunidades para el desarrollo del potencial estudiantil.

Este resultado ratifica la importancia de invertir en educación, ciencia e innovación, y confirma que los estudiantes huanuqueños están preparados para competir y sobresalir en escenarios académicos internacionales.