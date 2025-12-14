Huánuco: tiempo récord condenan a sujeto por receptación agravada

Delma Flores Farfán, vicepresidenta de Investigación de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Daniel Alomía Robles (UNDAR), formó parte del selecto grupo de profesionales convocados como ponentes en la I Feria de Divulgación Científica UNT 2025, realizada los días 26, 27 y 28 de noviembre en el Auditorio del Colegio de Economistas y la Plazuela San Agustín, en la ciudad de Trujillo.

El evento, organizado por el Instituto de Investigación de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), tuvo como objetivo visibilizar el potencial científico y tecnológico de los grupos de investigación de la UNT, promover la interacción entre los sectores académico, empresarial e inversionista, así como fortalecer la cultura de investigación, innovación y transferencia tecnológica.

Durante su ponencia titulada “La experiencia de financiamiento para grupos de investigación”, la Dra. Flores abordó un tema clave para el desarrollo universitario: la sostenibilidad de la investigación a través de fondos concursables.

Entre los principales puntos expuestos destacaron:

Estrategias efectivas para la búsqueda y obtención de financiamiento.

Desafíos y oportunidades en la captación de recursos públicos y privados.

Retorno de la inversión y su impacto académico, social y económico.

Casos de éxito y aprendizajes orientados a fortalecer la colaboración entre grupos de investigación.

La participación de la Dra. Delma Flores Farfán en este importante evento reafirma el compromiso de la UNDAR con el fortalecimiento de la investigación como eje fundamental para el desarrollo académico y la generación de un impacto positivo en la sociedad.