La Unidad Piloto de Flagrancia del Distrito Fiscal de Huánuco, fiscal adjunta provincial a cargo del caso, Geraldine Lizeth Reynoso Calzada, ha logrado una condena de 3 años, seis meses y 25 días contra José Albornoz, con carácter de pena suspendida, por el delito de receptación agravada, en un plazo récord de 48 horas.

Los hechos ocurrieron el pasado 8 de diciembre, cuando el personal de la Unidad de Emergencia (UNEME) de la Policía Nacional del Perú (PNP) de Huánuco, en el marco de un operativo denominado “Plan Cerco” en la Viña del Río La Laguna, intervino al investigado y procedió a la verificación de los documentos y el estado del vehículo en el sistema ESINPOL PNP.

La revisión arrojó que el automóvil, que se encontraba en posesión de Albornoz, había sido reportado por hurto agravado por la SEPROVE Huánuco el 01 de mayo de 2025, lo que dio lugar a su inmediata detención.

ADMITIÓ

En su declaración, el condenado admitió haber adquirido el vehículo en la ciudad de Pucallpa a una persona cuya identidad no conoce, por un monto de S/ 3,500.00, mediante un acuerdo verbal. A pesar de que verificó que la tarjeta electrónica del vehículo indicaba a la agraviada como la legítima propietaria, procedió con la compra del bien, lo que lo involucró en el delito de receptación agravada.

Como parte de la sentencia, además de la pena de prisión suspendida, José Albornoz deberá pagar una multa de S/ 915.00 a favor del tesoro público. Asimismo, ya ha abonado la reparación civil por un monto de S/ 400.00 a favor de la agraviada.

Esta condena resalta el compromiso del Ministerio Público en la lucha contra los delitos de patrimonio, especialmente en lo que respecta a la recepción y comercialización de bienes robados.