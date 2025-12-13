Huánuco: prisión preventiva para pastor evangélico por abusos a menor de edad

A pocos días del cierre del registro en la plataforma Elige Tu Local de Votación (ETLV), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que 10,230 electores de la región Huánuco ya eligieron sus opciones de locales de votación para las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026.

Por ello, el jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Huánuco, Vidal Montes Mata, exhortó a la población a no esperar el último momento y culminar su registro antes del 14 de diciembre.

“Queremos que todos los ciudadanos voten lo más cerca posible a su domicilio. Elegir el local de votación no solo facilita el traslado del elector el día de los comicios, sino que también contribuye a una mejor organización de mesas en todo el país. De no hacerlo, la ONPE le asignará uno de acuerdo con la disponibilidad”, afirmó.

PLATAFORMA WEB

La plataforma ETLV permite seleccionar hasta tres opciones de locales dentro del distrito registrado en el DNI hasta el cierre del padrón electoral (14 de octubre de 2025). El proceso toma solo unos minutos, está disponible las 24 horas y puede realizarse desde un celular o computadora.

Además, la plataforma ofrece dos mecanismos de validación de identidad: reconocimiento facial o preguntas personales. Está disponible en español, quechua y aymara, y permite registrar datos de contacto, consignar una discapacidad para acceder a facilidades el día de la votación y elegir los locales de preferencia mediante un mapa interactivo. Al finalizar el registro, el elector recibe un correo de confirmación.

MÁS DE 10 MIL

Cabe precisar que, hasta el 11 de diciembre, un total de 10,230 electores en la región Huánuco ya eligieron sus tres opciones de locales de votación. La provincia de Huánuco concentra la mayor cantidad de registros, con 8,043 electores. Le siguen Leoncio Prado (1,434), Ambo (189), Pachitea (121), Huamalies (161), Marañon (52), Yarowilca (67), Dos de Mayo (71), Lauricocha (46), Huacaybamba (25) y, la provincia de Puerto Inca, con 21 electores que completaron su selección.

Finalmente, el equipo de difusión de la ONPE realizó acciones informativas en plazas y puntos de mayor concentración de ciudadanos. “Venimos explicando el paso a paso de manera presencial y virtual. Solo se necesita el DNI y unos minutos para completar el registro”, agregó Montes Mata.

La ONPE recordó que la plataforma estará habilitada hasta el domingo 14 de diciembre, a través del enlace: https://eligetulocal.onpe.gob.pe