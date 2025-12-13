La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Dos de Mayo, dirigida por el fiscal provincial César Augusto García Ticllacuri, logró que se dictara nueve meses de prisión preventiva contra Antonio Quedo, pastor evangélico, acusado de violación sexual y tocamientos indebidos contra una niña de nueve años, representada legalmente por su abuela. La medida se logró tras investigaciones y trabajos de inteligencia realizados en coordinación con la Policía Nacional.

Los hechos ocurrieron en 2024 durante el aniversario de la Iglesia Evangélica Alianza Misionera Cristiana, cuando la menor fue abordada por el pastor mientras esperaba un regalo y llevada a un lugar apartado donde habría ocurrido el primer abuso. Posteriormente, durante un culto en Ripán, el imputado presuntamente realizó tocamientos indebidos en una bodega cercana. La niña finalmente relató los hechos a su abuela tras presentar dolor físico, lo que permitió la denuncia ante la Fiscalía.

Las pesquisas del fiscal adjunto provincial Neil Alan Paucar Mirada revelan que Quedo ya cuenta con una sentencia en primera instancia de nueve años de prisión por tocamientos indebidos a otra menor, pendiente de ejecución, lo que evidencia un patrón de conducta que será analizado por la Fiscalía.

La Primera Fiscalía reafirmó su compromiso con la protección de la infancia y la persecución de delitos sexuales, utilizando todas las herramientas legales para llevar ante la justicia a los responsables.