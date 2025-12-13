Un incendio en una vivienda ubicada en la subida a Jacintillo, en Tingo María, generó momentos de pánico entre los vecinos, quienes inicialmente temieron que una familia hubiera quedado atrapada dentro del inmueble. Las llamas avanzaron rápidamente y los bomberos, con recursos limitados, enfrentaron dificultades para controlar el fuego.

Según los reportes, la falta de agua y apoyo logístico retrasó las labores de extinción, y la comunidad señaló la ausencia de organismos como COPROSEC durante la emergencia. Un representante de Defensa Civil llegó más tarde, solo para realizar una inspección, sin aportar cisternas ni asistencia adicional.

Finalmente, se confirmó que no hubo víctimas y que el incendio fue controlado, aunque el incidente puso de relieve la limitada capacidad de Tingo María para responder ante emergencias de este tipo. Vecinos y autoridades coinciden en la necesidad de mejorar los recursos y la coordinación frente a desastres.