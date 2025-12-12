



La Dirección Regional de Salud (Diresa) de Huánuco deberá devolver a la Sociedad de Beneficencia el inmueble donde actualmente funciona su sede institucional, luego de que el Poder Judicial ordenara la entrega del predio en un plazo de seis días.

El último viernes 5 de diciembre, la Diresa fue notificada de la resolución emitida por el juez del Primer Juzgado Civil, Jean Agurto, quien dispuso la entrega inmediata del inmueble, bajo apercibimiento de desalojo forzoso en caso de incumplimiento.

La medida se enmarca en el proceso judicial iniciado en 2019, mediante el cual la Beneficencia exigió la restitución del terreno de 4 mil metros cuadrados ubicado en el jirón Dámaso Beraún 1017, donde actualmente operan las oficinas administrativas y el laboratorio regional de la Diresa.

El Primer Juzgado Civil falló a favor de la Beneficencia a fines del año pasado, decisión que fue ratificada en julio por la Sala Civil.

A pesar de los intentos de la Diresa y el Gobierno Regional de Huánuco (Gorehco) por alcanzar un acuerdo con la entidad propietaria, no se logró entablar diálogo con su directorio.

El director de la Diresa, Gustavo Barrera, ha reiterado que la institución no cuenta con otro local para trasladar su sede ni con recursos para alquilar un espacio alternativo.