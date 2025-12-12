Huánuco: joven muere atropellado por un vehículo de carga

La Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito de Leoncio Prado, dirigida por el fiscal provincial Edwyng Saavedra Luján, continúa realizando acciones preventivas en panaderías dedicadas a la elaboración de panetones, en el marco de las festividades de Navidad y Año Nuevo. El objetivo es garantizar la salud pública y la seguridad de los consumidores.

Como parte de estas diligencias, se efectuaron inspecciones en diversos establecimientos panaderos de la zona.

Durante las verificaciones, el inspector sanitario dispuso la clausura de varias panaderías que no cumplían con las condiciones mínimas de salubridad exigidas por la normativa vigente, representando un riesgo para la salud de los ciudadanos.

TRABAJO COORDINADO

La intervención se desarrolló gracias al trabajo conjunto entre la Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito de Leoncio Prado (FISPREV LPRADO), el inspector sanitario y la Policía Municipal de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.

Esta coordinación interinstitucional busca prevenir riesgos para la salud pública, especialmente en época festiva, cuando incrementa la demanda de productos como los panetones.

El fiscal Saavedra Luján destacó la importancia de estas acciones orientadas a proteger a los consumidores y garantizar que los alimentos ofrecidos en el mercado cumplan con los estándares de higiene y salubridad exigidos por ley.