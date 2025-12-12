Comerciantes se enfrentan por presuntos actos de brujería en Puños

Un trágico accidente de tránsito cobró la vida del joven Nolberto Berrospi Rodríguez, en la carretera Fernando Belaúnde Terry, a la altura del sector Jardines, cerca de un grifo.

Según testigos, Nolberto viajaba como pasajero en una motocicleta cuando, por motivos que aún son materia de investigación, cayó abruptamente a la vía.

En ese instante, un vehículo de carga pesada que circulaba por la zona lo arrolló con una de sus llantas, causando su muerte instantánea.

De acuerdo con versiones recogidas en el lugar, el conductor de la motocicleta habría huido junto con la unidad tras el accidente. En contraste, el chofer del vehículo pesado se quedó en la escena y brindó información preliminar a las autoridades.

Una consulta vehicular en la SUNARP reveló que el camión involucrado registra la placa D9H-918, de la marca International, modelo 7600 SBA 6x4, color rojo / beige / plata, perteneciente a la empresa Trans Brand S.A.C.

Asimismo, en las unidades acopladas se observó la placa BST-994, correspondiente a un semirremolque también registrado a nombre de la misma compañía.

Agentes de la Policía Nacional y personal de Serenazgo acordonaron el área en espera del levantamiento del cuerpo y las diligencias de ley, incluida la necropsia correspondiente.