Una disputa por supuestos actos de brujería terminó en agresiones físicas y disparos al aire en plena avenida Rupay Cóndor, en el distrito de Puños (Huamalíes). Dos familias de comerciantes se enfrentaron luego de descubrir, mediante cámaras de seguridad, que un hombre encapuchado arrojaba tierra en los accesos de varias tiendas.

Según Dora Rojas, familiar de los afectados, desde hace meses encontraban excremento, aves muertas y tierra en sus negocios, hasta que las imágenes señalaron como presunto implicado a Alfredo Cristóbal, comerciante del lugar. Los agraviados vinculan estos hechos con rituales realizados por Omar Álvarez, un supuesto chamán que, tras ser increpado, habría confesado prácticas de brujería usando tierra de siete cementerios y otros elementos.

BRUJERÍA CONTRA NEGOCIOS

Los comerciantes aseguraron haber encontrado en el celular del presunto brujo mensajes que detallaban los rituales, cuyo objetivo sería provocar el fracaso de negocios rivales. Incluso identificaron a cómplices de Pumacahua y Punchao que participarían en reuniones nocturnas de “boleo” acompañadas de rituales.

La tensión se agravó el viernes 5 de diciembre, cuando los afectados intentaron nuevamente confrontar a Alfredo Cristóbal. Según su versión, el comerciante salió armado con un machete, lo que generó un forcejeo en el que intervino la familia Rojas. Minutos después, un grupo de acompañantes de Cristóbal realizó disparos al aire, provocando pánico en la zona y la intervención de la Policía, que detuvo a Alfredo Cristóbal y a Josafat Mallqui.

DEUDAS DE POR MEDIO

La disputa también arrastra un conflicto económico: la familia Rojas asegura que Cristóbal mantiene una deuda de cuatro mil soles con la madre de Mallqui, lo que habría profundizado el resentimiento entre ambos bandos.

Mientras una de las partes insiste en que existen pruebas de la brujería, la otra evitó declarar para no agravar la situación. La población de Puños permanece alarmada por los hechos violentos registrados en plena vía principal.