La Fiscalía de Medio Ambiente y la Marina de Guerra detectaron en Huánuco y Ucayali extensas operaciones de minería ilegal, donde se hallaron dragas ocultas, motores industriales y campamentos instalados en sectores como Pampas Verdes, donde el bosque amazónico ha sido reemplazado por talleres y pozas contaminadas.

De acuerdo un informe de “Cuarto Poder”, durante los operativos se logró destruir maquinaria utilizada para remover el lecho del río Pachitea y extraer oro con mercurio, lo que ha generado graves daños ambientales.

En las imágenes satelitales se observa cómo en apenas tres años las áreas verdes se han convertido en cráteres de agua turbia, mientras algunas comunidades justifican estas actividades que financian obras ante la ausencia del Estado.

La Fiscalía estima que estas economías ilícitas mueven más de 12 mil millones de soles al año, cifra que ya supera al narcotráfico.

El dominical reveló que entre los principales operadores identificados figura Nilda Cisneros Barrientos, una persona con antecedentes penales, registrada como proveedora del Estado y militante política, quien incluso fue grabada agrediendo a policías durante un operativo. Las autoridades sostienen que la magnitud de la maquinaria y la logística revela un financiamiento organizado detrás de estas actividades extractivas.

El fiscal Frank Almanza advirtió que la falta de presencia estatal ha permitido que la minería ilegal se arraigue y gane respaldo en algunos sectores, además de alterar el curso de los ríos y modificar el mapa hídrico de la Amazonía.