Este miércoles 10 de diciembre podría ser una fecha clave para el Ministerio Público (MP). La Junta de Fiscales Supremos (JFS) se reunirá para evaluar el caso de la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, tras su inhabilitación para ejercer cargos públicos por diez años. Es la primera reunión que tendrán los fiscales supremos tras ser notificados por el Congreso sobre la sanción a la funcionaria.

En espera

De acuerdo al fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, la próxima sesión de la JFS tiene como punto principal en la agenda “abordar la inhabilitación que ha notificado el Parlamento”. En esa línea, detalló que serán los miembros de la JFS los que decidirán, por mayoría, si votan en dicho encuentro por elegir al reemplazo de Espinoza.

“Eso va a depender del criterio que se tenga ahí, por mayoría. No creo que sea en ese momento. Lo más probable es que se tome una decisión de otro tipo. Y, en todo caso, si hubiera votación, tendría que ser en otra (sesión)”, señaló a Correo.

El Congreso inhabilitó a Espinoza por emitir un reglamento “validado por la JFS, de la cual forma parte, que contraviene la Ley 32130”. La norma, dada por el Legislativo, dispone que la Policía Nacional lidere la investigación preliminar.

Además de dicha sanción, el pleno del Congreso también aprobó que haya lugar a la formación de causa penal por ese mismo caso. Por ello, envió una segunda notificación a la Fiscalía. Espinoza es sindicada de abuso de autoridad, prevaricato, falsedad genérica y usurpación de funciones. “Esa es la investigación preliminar a la que se tendría que iniciar (fase preparatoria)”, puntualizó Gálvez.

De otro lado, Gálvez informó de las gestiones sobre la comisión especial para elaborar una nueva Ley Orgánica del MP. “Calculo que el 15 de diciembre será la instalación. Ya se ha notificado a todos los miembros y se está concluyendo el material de trabajo para iniciar los debates”, precisó.