En un operativo helitransportado de interdicción al tráfico ilícito de drogas en el sector Nazareth, distrito de Yuyapichis, provincia de Puerto Inca, la División contra el Tráfico Ilícito de Drogas Huallaga (DIVMCTID Huallaga), dirigida por el coronel PNP David Díaz Pérez, incautaron cerca 95 kilos de droga.

La intervención contó con el apoyo de tres aeronaves UH-1H II de la DIRAVPOL y de un equipo táctico que ingresó a una zona de densa vegetación, donde realizó un patrullaje exhaustivo para ubicar centros de producción de droga.

DESTRUCCIÓN DE LABORATORIO

Durante la operación se halló y destruyó un laboratorio rústico activo dedicado al procesamiento de clorhidrato de cocaína. También se incineraron más de 2,2 toneladas de insumos químicos —entre ellos acetona, cloruro de magnesio, gasolina, carbonato de sodio y metabisulfito de sodio— utilizados para la fabricación de droga.

Asimismo, se incautaron aproximadamente 95 kilos de estupefacientes, distribuidos en 60 kilos de clorhidrato de cocaína y 35,4 kilos de pasta básica de cocaína. Las fuerzas del orden también destruyeron un vehículo trimóvil carguero y diversos equipos y enseres empleados por la organización criminal.

De acuerdo con la estimación policial, este operativo generó una afectación económica de S/ 891 062 a las organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de drogas en la zona.