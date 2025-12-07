Premian a estudiantes y docentes ganadores de concursos escolares en Huánuco

Una intensa helada registrada en horas de la madrugada afectó severamente a los agricultores de las zonas de San Joaquín, Santa Ana, Cushi y Oclla, en la jurisdicción del distrito de San Rafael. Situación similar se vivió en los sectores de Maraypata y Lomas Gordas, en el distrito de Ambo, donde los cultivos de papa también fueron devastados.

Los productores informaron que los sembríos, tanto en estado de nacimiento como en fase de floración, quedaron completamente chamuscados. En varias parcelas, el daño fue total: “solo se ve tierra, ya no hay plantas de papa”, lamentaron los campesinos.

Ante esta emergencia, los agricultores exigen la presencia inmediata de los funcionarios de la Agencia Agraria de Ambo para evaluar los daños y activar el Seguro Agrario Catastrófico, al que califican como su única esperanza para volver a sembrar.

Pidieron además que la Dirección Regional de Agricultura y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) reaccionen con prontitud, pues la pérdida de cultivos compromete gravemente su economía y la seguridad alimentaria de sus familias.