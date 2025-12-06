En una ceremonia especial, la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Huánuco, bajo la dirección Francisco Pérez Naupay, premió con medallas y diplomas a aproximadamente 300 estudiantes de Educación Básica Regular de instituciones públicas y privadas ganadores de los diversos concursos escolares 2025, otorgando también resoluciones de felicitación a sus maestros asesores.

El acto fue presidido por el jefe (e) del Área de Gestión Pedagógica, Mg. Juan Carlos Aguirre Noreña, quien destacó a los alumnos como el eje central de estas competencias promovidas por el Ministerio de Educación, reconociendo que sus logros son fruto del esfuerzo conjunto con directivos y padres de familia; asimismo, instó a más escolares a participar y elevar la calidad de los trabajos en futuras ediciones para destacar en las etapas regionales y nacionales.

Aguirre Noreña subrayó que estos certámenes están alineados con el desarrollo de competencias del Currículo Nacional, resaltando concursos emblemáticos como el Premio de Narrativa y Ensayo “José María Arguedas”, la feria de ciencia “EUREKA”, “El Perú Lee”, los Juegos Florales Escolares y “Crea y Emprende”, este último enfocado en la innovación productiva.

También hizo hincapié en la Olimpiada de Matemática (ONEM) como mecanismo para cerrar brechas educativas de logros de aprendizaje y en la incorporación del nuevo concurso “José Faustino Sánchez Carrión” para revalorar al prócer de la independencia, además de la disciplina de Disertación Ciudadana; finalmente, agradeció la gestión de los especialistas y de la jefa del área, Niria Fernández Isla, por el éxito de los concursos.