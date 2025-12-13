Dirección de Salud de Huánuco debe entregar predio de manera inmediata

Con gran entusiasmo y un claro enfoque en la inclusión laboral, los estudiantes con discapacidad intelectual severa y multidiscapacidad del Centro de Educación Básica Especial (CEBE) Manuel Villavicencio Gárate han dado un paso hacia su independencia económica.

Ellos son los protagonistas del proyecto “Aprendiendo a Emprender”, que busca desarrollar habilidades prelaborales y ha logrado la comercialización exitosa de sus primeros productos, con el apoyo de la UGEL Huánuco.

Un camino hacia la vida adulta independiente

La directora del CEBE, Lilian Mendoza Pozo, explicó la importancia del programa: “En el CEBE tenemos un programa de Tránsito a la Vida Adulta, en donde participan los estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado.

Como parte de él, tenemos que enseñarles a que puedan emprender y desarrollar habilidades prelaborales para que más tarde no sean una carga para la sociedad, sino más bien puedan desempeñarse y ganarse la vida de manera libre e independiente”.

El desarrollo de estas habilidades requiere paciencia y dedicación. “Nos ha llevado un tiempo para que ellos puedan aprender, desde cortar los panes, cortar todo lo que se necesita para poder elaborar,” señaló la directora. Este es el primer año que se desarrolla el proyecto “Aprendiendo a Emprender”.

Venta de merienda saludable para implementar el taller

En su primera jornada de comercialización, los jóvenes emprendedores ofrecieron una merienda saludable que fue bien recibida. “Para el día de hoy hemos traído nuestra chicha morada, nuestro refresco de maracuyá y hemos traído pancitos especiales con su porción de queso”, detalló Mendoza Pozo.

Los fondos recaudados de la venta son vitales para el futuro del proyecto. “En primera instancia, los fondos van a ser para poder ir implementando nuestro taller de emprendimiento. Llámese desde los táperes, los cuchillos, todo lo que se requiere, utensilios de cocina para continuar con este proyecto”, afirmó la directora, destacando la falta de recursos con los que cuentan.

Desarrollando habilidades para un empleo real

El objetivo final es la inserción laboral. “Hay niños que muy bien pueden servir, porque llevan y atienden. A ellos pensamos seguir desarrollando esas habilidades, para que puedan tener un empleo”, indicó Lilian Mendoza. Algunos estudiantes ya muestran un perfil para ser ayudantes de cocina.

Además de las destrezas culinarias y de servicio, la vivencia práctica del proyecto enseña a los estudiantes a manejar el dinero, ya que ellos mismos son quienes cobran y dan el vuelto, un proceso que conlleva una valiosa lección de autonomía y responsabilidad.

El CEBE Manuel Villavicencio Gárate atiende a 68 alumnos matriculados en inicial y primaria y cuenta con un equipo de siete docentes comprometidos con el desarrollo integral de sus estudiantes.