La periodista Jessica Lavado Orizano expresó su malestar y rechazo ante el archivo de la investigación por la agresión que sufrió, al considerar que el caso ha sido tratado como una simple pelea callejera cuando, según afirma, se trató de un atentado directo contra la libertad de prensa.

“No aceptaré que la Fiscalía archive mi caso como si fuera una simple pelea callejera. Mi agresión fue un atentado directo contra la libertad de prensa”, señaló la comunicadora.

¿FISCAL SE OLVIDÓ DE HECHOS?

Sostuvo que fue atacada violentamente por tres personas que intentaron arrebatarle su teléfono celular para impedir que continuara difundiendo denuncias públicas. A su juicio, estos hechos configuran los delitos de coacción y tentativa de robo, los cuales —afirma— no habrían sido considerados por el fiscal a cargo del caso.

La periodista indicó que el hecho no solo dejó lesiones físicas, sino que evidencia un contexto en el que, según denuncia, “fuerzas de choque vinculadas al poder regional” actuarían con impunidad.

Ante esta situación, Lavado Orinzano exhortó al fiscal superior a revisar la decisión adoptada y revertir el archivo del caso. “Exijo que el fiscal superior corrija este atropello y garantice el derecho de todos los ciudadanos a estar informados sin miedo a la violencia”, manifestó.

AGRESIÓN

El 11 de agosto del 2025, Lavado Orizano, ingresó al complejo deportivo para realizar una transmisión en vivo debido a que gente allegada al gobernador realizaba los preparativos para el Viva Huánuco, una actividad promovida por el Hady Pulgar hijo del gobernador Antonio Pulgar.

En esas circunstancias la periodista fue abordada por cuatro mujeres que impidieron a que registre las imágenes, tras reducirla, la golpearon a patadas, robaron dinero de 300 soles e intentaron arrebatarle el celular, afortunadamente al gritar y pedir auxilio unos vecinos la defendieron.

En los videos registrados por la cámara de la periodista están identificadas además de Chiclote Valerio, están Laxmix Catherine Albornoz y Jeney Inga Mosa, quienes fueron denunciadas ante la fiscalía.