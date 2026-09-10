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Huánuco fortalece su presencia en el mercado internacional con la exportación mensual de cinco toneladas de bananito hacia Italia, operación comercial realizada a través de la empresa Redesing by Promer, que pone en evidencia el potencial de la producción agrícola de la región.

La actividad se sustenta en una superficie de 15 308 hectáreas cultivadas y un rendimiento promedio de 15 toneladas métricas por hectárea. De acuerdo con la información proporcionada, la producción alcanza las 19 135 toneladas mensuales y supera las 229 620 toneladas métricas al año, consolidando al plátano y al banano entre los principales cultivos de la agricultura huanuqueña.

Este sector constituye, además, una importante fuente de ingresos para 6689 familias de las provincias de Leoncio Prado, Huamalíes, Marañón y Puerto Inca. La creciente articulación comercial permite a los productores ampliar sus oportunidades de venta y acceder tanto a mercados nacionales como internacionales, incluido el exigente mercado europeo.

PRECIOS DE REFERENCIA

Según información de la Oficina Agraria de Aucayacu, el bananito comercializado en cajas de madera de 23 kilos registra precios brutos de entre S/ 33 y S/ 45, con un costo logístico aproximado de S/ 13. En tanto, la presentación en cajas plásticas de 14 kilos, destinada principalmente a supermercados, alcanza precios de entre S/ 28 y S/ 35, con gastos logísticos de aproximadamente S/ 7.

En este contexto, el Gobierno Regional Huánuco anunció la realización del IV Festival Regional del Plátano y Banano 2026, que se desarrollará del 11 al 13 de septiembre en la provincia de Leoncio Prado.

El evento busca promover el consumo de estos productos, revalorar su importancia para la economía regional y generar espacios de articulación directa entre productores y compradores nacionales e internacionales.

La exportación hacia Italia representa así una oportunidad para fortalecer la cadena productiva del bananito huanuqueño, mejorar el acceso de los agricultores a mercados de mayor valor y posicionar la producción regional en el escenario internacional.