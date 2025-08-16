Tras tres semanas de intensa lucha por sobrevivir, falleció Fidencia Martel Huaytán (39), madre de cuatro hijos, quien resultó gravemente herida luego de la explosión de un balón de gas en su vivienda ubicada en Villa Jordán, en el asentamiento humano Héroes de Jactay, en la ciudad de Huánuco.

La tragedia, ocurrida semanas atrás, dejó también a otros cuatro miembros de la familia con quemaduras de consideración. Todos fueron trasladados de emergencia a hospitales en Lima debido a la gravedad de sus lesiones. Lamentablemente, Fidencia no resistió las secuelas de la deflagración y falleció pese a los esfuerzos del personal médico.

Sus restos fueron trasladados nuevamente a Huánuco, donde están siendo velados en su domicilio, en medio del profundo dolor de sus familiares y vecinos.

Wilder Raúl Libia, esposo de la fallecida, hizo un llamado urgente a las autoridades y a la población huanuqueña para solicitar apoyo económico que le permita costear los gastos funerarios y trasladarse a Lima para acompañar a su hija Xiara, quien permanece internada en el Hospital del Niño de San Borja.

“Pido el apoyo económico para dar una cristiana sepultura a mi esposa y poder viajar a Lima a acompañar a mi hija Xiara, que aún está hospitalizada. En estos momentos, cualquier ayuda será bien recibida. Pueden hacer un Yape al número 901641561. Estaremos muy agradecidos”, manifestó entre lágrimas.