Leonor Acosta Caldas (40) lleva siete días postrada en una cama del Hospital Hermilio Valdizán, luego de sufrir un grave accidente mientras trabajaba en la obra del programa “Chamba para Todos”, ejecutada por el Gobierno Regional de Huánuco (GRH). La mujer presenta lesiones severas en la pierna y requiere una operación urgente, pero no cuenta con seguro y hasta el momento no recibe la atención que necesita.

Su esposo, Abilio Soto Huamán, entre lágrimas y con la voz entrecortada, pide que se agilice la intervención quirúrgica. Denuncia que, pese a la gravedad del caso, su esposa continúa sin ser operada, mientras sus tres hijos atraviesan una situación de extrema vulnerabilidad. El menor, de apenas un año y dos meses, depende de la lactancia materna y sufre por la ausencia de su madre. Sus otros dos niños, de 10 y 13 años, también se encuentran afectados.

ESPOSO ABATIDO

“Por favor, pido la pronta atención para mi esposa. Mis hijos están sufriendo, especialmente mi bebé, que llora mucho porque ya no recibe lactancia. Comprar leche nos genera más gastos y no tenemos recursos suficientes para cubrir nuestras necesidades básicas. Pido al gobernador regional que no nos abandone. Mi suegra, que es adulto mayor, está cuidando a mis hijos mientras yo salgo a trabajar como obrero”, manifestó.

Según la familia, el gobernador regional y sus funcionarios ofrecieron apoyo, pero hasta el momento —aseguran— todo habría quedado solo en promesas. La madre de Leonor, entre lágrimas, relató por teléfono la difícil situación emocional y económica que atraviesan, mientras continúan esperando una respuesta inmediata que permita la operación urgente.

TODOS SE SUMAN AL CLAMOR

La abuela de los menores también pidió ayuda para la familia, que vive en la parte alta de Las Terrazas de Llicua Alta, muy cerca de la obra “Creación del servicio de modalidad urbana del AA. HH. Las Terrazas de Llicua”, en el distrito de Amarilis. “He tenido que venir desde lejos para ayudar a mi hija con el cuidado de mis nietos. Me da mucha pena ver que la bebé llora tanto por falta de lactancia. No podemos seguir así. Que el gobernador tenga compasión de nosotros”, expresó.