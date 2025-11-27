Cae presunto implicado en el doble crimen de hermanos en Conchamarca

El alcalde de la Municipalidad Distrital de Amarilis, Roger Hidalgo, realizó la décima entrega de prendas de vestir y zapatillas a estudiantes y docentes de la Institución Educativa Mariscal Cáceres, en una jornada marcada por la participación de la comunidad y el énfasis en el apoyo social.

Las prendas, gestionadas por la municipalidad ante la SUNAT y ADUANAS, fueron distribuidas entre centenares de escolares, quienes recibieron abrigo en medio de la temporada de bajas temperaturas. Según la comuna, este esfuerzo forma parte de un trabajo articulado destinado a garantizar que los bienes incautados lleguen a sectores que requieren atención prioritaria.

Hasta la fecha, la gestión municipal registra más de 8 mil entregas, beneficiando a familias, niños y adultos mayores de diversas zonas del distrito, entre ellas: Cerro Alegre, Rosapampa, Chicchuy, Quitasol, Matibamba, Paltaniog, Acara, Allgahuanca, Colpa Alta, Yaca, Malconga, Cancalla, Llanquipampa, Shairicancha, Sariapampa, entre otras.