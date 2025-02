Ante la presión y los golpes que recibió, el presunto feminicida Macario Salcedo Cornelio (39), tuvo que confesar ante los moradores de la comunidad campesina de Antijirca que asesinó a su conviviente Teresa Huaranga Hermitaño (39), madre de diez hijos, cegado por los celos enfermizos que tenía.

CONFESIÓN

“Ella hace seis meses hablaba con ‘Mestizo’ y a mí no me hacía caso, no quería cocinar, andaba renegada y eso me daba cólera”, dijo Macario al juez de paz de Antijirca, Alipio Rojas Cuellar. Le preguntaron si había visto a su conviviente con otra persona para llegar a matarla, Macario refirió que ‘Mestizo’ venía en moto a visitar a su conviviente.

Contó lo ocurrido la madrugada del 27 de enero que: “Regresé de la fiesta a las 3:00 de la madrugada, estaba durmiendo y ella misma empezó a alocarse, botó el celular que estaba cargando, empezó a chancarse con el balón de gas y de ahí nomás yo también le di en la cabeza con el balón de gas que estaba al lado, donde estaba durmiendo en el suelo”. Macario aclaró que los golpes fueron en la cabeza con el balón de gas.

“Con el arrepentimiento no vas lograr ninguna solución, ya están hechas las cosas, entonces confiesas que has matado a tu conviviente”, recriminó la autoridad comunal.

Tras cometer el execrable hecho, Macario huyó a las alturas de Huaricancha, de donde es su tierra natal. Los pobladores y comuneros al ubicarlo lo arrestaron y golpearon, en primera instancia no quisieron entregarlo a la Policía, quisieron hacer justicia por sus propias manos, pero luego de ser persuadidos entregaron a Macario a las autoridades.

DETENCIÓN

Macario Salcedo está con detención preliminar por 72 horas, investigado por la presunta comisión del delito de feminicidio en agravio de Teresa Huaranga.

Sobre el plazo de la medida de 72 horas, el juez considera que el órgano solicitante tendrá un periodo razonable para realizar los actos de investigación urgentes e inaplazables con la participación del investigado.

Debido que el presunto feminicida fue golpeado por los pobladores antes de entregarlo a la Policía, fue trasladado a la División de Medicina Legal para ser evaluado, luego participó en la audiencia de control de identidad.

CAMPAÑA

Ante la orfandad de 10 hijos de Teresa Huaranga, los dos últimos de dos meses y dos años, la Región Policial de Huánuco ha emprendido una campaña de ayuda para estos menores, en las oficinas de esta sede (Jr. Abtao y Constitución), van a recibir abrigos, ropa, alimentos de primera necesidad, pañales, leche, útiles escolares y otros a favor de los menores que han quedado desamparados.