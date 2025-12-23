La Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada de Huánuco (Fecor Huánuco) dispuso la detención preliminar de Cayetano Maylle y Carmela Flores, una pareja de esposos investigada por los delitos de organización criminal y lavado de activos vinculados al narcotráfico . El operativo incluyó el allanamiento de siete inmuebles en los distritos de José Crespo y Castillo (Aucayacu) y Nuevo Progreso (Tocache), zonas conocidas por la producción de hoja de coca y la presencia de redes criminales.

Según la investigación fiscal, ambos habrían acumulado un patrimonio considerable mediante la adquisición de bienes muebles, inmuebles y la constitución de empresas que operarían como fachada para lavar dinero proveniente del tráfico de drogas . Durante el operativo, las autoridades incautaron dos camionetas, una motocicleta y dinero en efectivo, además de otros objetos relevantes para la investigación.

Intervención revela dinero con restos de cocaína

Personal de la División de Prevención contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Dirandro) intervino un vehículo en el puesto de control ‘Las Palmas’, ubicado en el kilómetro 5.5 de la carretera Fernando Belaunde Terry . Los agentes hallaron S/ 41,500 en efectivo y una mochila negra con USD 15,000 en billetes, además de 27 cajas de agroquímicos.

El conductor declaró que el dinero en soles le fue entregado por Carmela Flores y los dólares por Cayetano Maylle . Las pruebas forenses realizadas a los billetes arrojaron resultado positivo para adherencias de clorhidrato de cocaína, lo que refuerza la hipótesis de que el dinero provenía de actividades vinculadas al narcotráfico.

Estrategia fiscal contra el lavado de activos

La detención preliminar busca asegurar la presencia de los investigados durante las diligencias y evitar que obstaculicen la investigación o intenten fugarse . El allanamiento de los siete inmuebles formó parte de una estrategia fiscal para desarticular la estructura patrimonial construida mediante actividades ilícitas.

Mientras tanto, las autoridades continúan realizando diligencias para determinar el alcance de la red criminal, identificar posibles cómplices y establecer las responsabilidades penales correspondientes . La investigación permanece abierta y se espera que en los próximos días se consoliden los elementos probatorios contra la pareja detenida.