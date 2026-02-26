LE PUEDE INTERESAR: Impulsan la ordenanza para instituir el “Día del Prestiño Huanuqueño”

El candidato a la Presidencia Somos Perú, George Forsyth, llegó a la región Huánuco como parte de su recorrido proselitista por el centro del país, con el objetivo de fortalecer su presencia y captar nuevos electores.

Durante su visita participó en una caravana política acompañado por los candidatos de su agrupación al Congreso, tanto a la Cámara de Diputados como al Senado, en el marco de la campaña electoral.

Forsyth señaló que su experiencia como exregidor y exalcalde de La Victoria, en Lima, le permitió conocer de cerca la problemática de la inseguridad ciudadana.

Durante su discurso, el candidato aseguró que su prioridad serán las poblaciones más vulnerables. Entre sus propuestas mencionó la reducción del costo del gas doméstico de 50 a 20 soles, el fortalecimiento del programa Juntos —al que denominó “Más Juntos”— con una asignación de 100 soles mensuales adicionales y un bono extra por cada hijo en edad escolar, entre otros.