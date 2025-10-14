Caen tres personas con 848 ketes de droga en operativo en Huánuco

En el marco de la conmemoración del Día Nacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra cada 16 de octubre, se llevó a cabo en la ciudad de Huánuco la Jornada de Capacitación denominada: “Gestión municipal inclusiva con centralidad en las personas con discapacidad”.

El evento fue organizado por el Congresista de la República Roberto Kamiche Morante, en coordinación con el CONADIS Huánuco y la Municipalidad Distrital de Amarilis.

Durante la jornada, los organizadores entregaron reconocimientos a autoridades y personalidades que han demostrado un compromiso destacado con la inclusión social y el respeto a los derechos de las personas con discapacidad.

LOS NOMBRES:

Entre los homenajeados figuran: Guillermo Bocangel Weydert, rector de la UNHEVAL; Roger Hidalgo Panduro, alcalde distrital de Amarilis; Antonio Jara Gallardo, alcalde provincial de Huánuco; Kateryn Rodríguez Díaz, alcaldesa de Yarinacocha y Darío Portilla Romero, presidente del CONADIS

Asimismo, fueron reconocidas diversas personas que, desde sus espacios, vienen contribuyendo significativamente al bienestar y desarrollo de la población con discapacidad.

La actividad es una iniciativa que buscar reforzar el compromiso de las instituciones públicas con la construcción de una sociedad más justa, accesible e inclusiva para todos.