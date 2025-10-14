Municipios están obligados a apostar por los discapacitados
En el marco de la conmemoración del Día Nacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra cada 16 de octubre, se llevó a cabo en la ciudad de Huánuco la Jornada de Capacitación denominada: “Gestión municipal inclusiva con centralidad en las personas con discapacidad”.

El evento fue organizado por el Congresista de la República Roberto Kamiche Morante, en coordinación con el CONADIS Huánuco y la Municipalidad Distrital de Amarilis.

Durante la jornada, los organizadores entregaron reconocimientos a autoridades y personalidades que han demostrado un compromiso destacado con la inclusión social y el respeto a los derechos de las personas con discapacidad.

LOS NOMBRES:

Entre los homenajeados figuran: Guillermo Bocangel Weydert, rector de la UNHEVAL; Roger Hidalgo Panduro, alcalde distrital de Amarilis; Antonio Jara Gallardo, alcalde provincial de Huánuco; Kateryn Rodríguez Díaz, alcaldesa de Yarinacocha y Darío Portilla Romero, presidente del CONADIS

Asimismo, fueron reconocidas diversas personas que, desde sus espacios, vienen contribuyendo significativamente al bienestar y desarrollo de la población con discapacidad.

La actividad es una iniciativa que buscar reforzar el compromiso de las instituciones públicas con la construcción de una sociedad más justa, accesible e inclusiva para todos.

