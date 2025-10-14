Intensifican operativos de control sanitario en puesto de venta de carnes en Huánuco

Durante un operativo antidrogas en el pueblo joven Aparicio Pomares, efectivos de la Policía Nacional decomisaron 848 ketes y bolsitas conteniendo pasta básica de cocaína (PBC). Además, fueron detenidas tres personas presuntamente implicadas en el tráfico de estupefacientes.

La intervención se realizó en una vivienda ubicada en el jirón 25 de Diciembre 101, tras un allanamiento autorizado por el Poder Judicial. La medida fue solicitada luego de que las autoridades reunieran suficientes indicios que vinculaban al inmueble con actividades ilícitas relacionadas al microcomercio de drogas.

DROGA EN LA CASA

Durante el registro, agentes del Área Antidrogas (Areant), junto con un representante del Ministerio Público, hallaron la droga escondida en diversas partes del domicilio. También incautaron 1,070 soles en efectivo, presuntamente producto de la venta de la sustancia ilegal.

Los detenidos fueron identificados como Pablo Davies Correa Ruiz (38), Richard Ruiz Evangelista (43) y Liana Dina Ruiz Aranciaga (62), todos miembros de una misma familia, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.

VEHÍCULOS

Asimismo, se incautaron dos vehículos: una camioneta Hyundai con placa C4Q-183 y un trimóvil con matrícula W1-9656, que habrían sido utilizados para facilitar la distribución de la droga.

Las diligencias continúan a fin de esclarecer el alcance de las operaciones de esta presunta red familiar dedicada al microtráfico en la zona.

