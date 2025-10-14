Hallan feto de sexo masculino dentro de un buzón en Huánuco

Con el objetivo de verificar el cumplimiento de las normas de inocuidad alimentaria, condiciones higiénico-sanitarias y formalización comercial y control de alimentos, la Municipalidad Provincial de Huánuco, a través de la Subgerencia de Salubridad y Fiscalización ejecuta operativos inopinados en los puestos de venta de carnes del Mercado Modelo y del Jr. Leoncio Prado.

Durante la intervención, el personal municipal inspeccionó que los comerciantes cuenten con licencias de funcionamiento vigentes, implementos de higiene personal, y que las carnes expendidas presenten el sello de procedencia del Camal Municipal, garantía de que provienen de un proceso de faenado autorizado y bajo condiciones sanitarias adecuadas.

También constataron el uso de superficies apropiadas para el corte y manipulación de la carne, recordando que a partir del 1 de noviembre quedará terminantemente prohibido el uso de troncos de madera para el trozado de carne, conforme a las disposiciones establecidas por el Reglamento Sanitario de Alimentos (D.S. N.° 007-98-SA).

Los funcionarios reiteraron la prohibición da la venta ambulatoria de carnes en carretillas o espacios públicos no autorizados, medida orientada a proteger la salud de los consumidores y evitar la exposición de los productos a la contaminación y agentes patógenos.

Los establecimientos intervenidos fueron notificados preventivamente y les otorgó un plazo para subsanar las deficiencias detectadas. En caso de incumplimiento, la comuna provincial procederá al decomiso de los productos y aplicará las sanciones administrativas correspondientes, conforme a la Ordenanza Municipal N.° 017-2023-Mphco sobre condiciones sanitarias y salubridad en el expendio de alimentos.

El alcalde provincial, Antonio Antonio Jara Gallardo, reafirmó el compromiso de su gestión con la protección de la salud pública y la mejora de las condiciones sanitarias en los mercados locales.

“Estamos fortaleciendo el control y fiscalización para garantizar que los alimentos que llegan a las mesas huanuqueñas sean seguros y de calidad. Este trabajo continuará en todos los centros de abasto de la ciudad”, enfatizó el burgomaestre.