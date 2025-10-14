



Trabajadores de la empresa SEDA Huánuco realizaron un macabro hallazgo la mañana del lunes, al encontrar el feto de un varón dentro de un buzón del sistema de alcantarillado, mientras realizaban labores rutinarias de mantenimiento.

El hecho ocurrió alrededor de las 9:30 a. m., en la primera cuadra del jirón General Prado, en la ciudad de Huánuco. Tras descubrir el cuerpo, los trabajadores notificaron de inmediato a las autoridades.

CERCARON EL LUGAR

Al lugar acudieron efectivos policiales y agentes de Seguridad Ciudadana, quienes acordonaron la zona mientras se realizaban las diligencias correspondientes. Con la presencia de un representante del Ministerio Público, se procedió al levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado a la morgue local para practicarle la necropsia de ley, a fin de determinar las causas del deceso.

Hasta el momento, no se tiene información sobre los responsables ni las circunstancias en las que el feto llegó al buzón. Las autoridades ya han iniciado las investigaciones del caso.