El OSIPTEL capacitó a la Región Policial Huánuco con el objetivo de fortalecer sus habilidades en el combate contra delitos que involucran el uso de equipos y líneas móviles. Durante la jornada, se detallaron los procesos normativos para el bloqueo de dispositivos y la baja de servicios, además de instruir a los efectivos en el uso de herramientas digitales clave como el Renteseg.

Asimismo, se destacó la utilidad del Módulo de Consulta Especializado, una herramienta que permite a la policía y al Ministerio Público acceder de manera inmediata a datos sobre la titularidad de líneas y registros de venta para acelerar las investigaciones. Finalmente, se abordó la trazabilidad de los servicios desde el punto de venta hasta el usuario final, optimizando el rastreo delictivo dentro del marco legal vigente.