Un comerciante dedicado a la venta de ganados, de nombre Rolando Carlos F.O (38) recientemente se salvó de morir quemado por un grupo de seis sujetos que lo atacaron al confundirlo con un delincuente. Este hecho sucedió en la localidad de Rondobamba, distrito de La Union, provincia de Dos de Mayo.

Cuenta Rolando Carlos, que luego de una venta de ganado, fue interceptado en la carretera, por sus agresores se llevaron más de 2 mil soles, antes lo secuestraron, torturado para luego atentar contra su vida quemándole, a consecuencia de ello resultó con graves quemaduras en diversas partes del cuerpo.

“Supuestamente para ellos era un ratero, le golpearon y torturaron hay videos publicados en las redes, pero quieren borrar esas pruebas. Pido a la fiscalía que investigue a los responsables. Según las investigaciones uno de los responsables seria Romero Cruz Llanos, él es quien le echo gasolina para luego prenderle”, menciono un familiar del agraviado.

Mientras que el agraviado, narra que cuando se desplazaba por la carretera, le amaron y cubrieron su cabeza, recibió fuertes golpes hasta dejarle inconsciente, instantes antes solo sintió en su cuerpo mojado al echarle el combustible para que lo quemen.

“Les suplicaban para que me dejen ir, les decía yo no soy un delincuente, me hicieron arrodillar y maltrataron. Se llevaron más de 2 mil soles que era para hacer compra de ganado y documentos personales”, contó.

El comerciante natural de Llata- Huamalíes, se desplazaba en una motocicleta junto a otro sujeto, llevaba el dinero para hacer el pago de una res, al ser interceptado el acompañante se va dejándolo solo. La denuncia fue interpuesta en el Departamento de Investigación Criminal Huánuco.