Denuncian uso indebido de complejo deportivo de Paucarbamba en Huánuco

Recientemente fue detenido Tobias Bejarano Verde, por policías de la Comisaría de Aucayacu durante un operativo que realizaban en la carretera Uchiza-Tingo María, altura del grifo Santa Catalina. Al registrar el vehículo, los efectivos hallaron debajo del asiento seis paquetes conteniendo marihuana.

Ante la orden de detenerse, el conductor del mototaxi Tobias, mostró nerviosismo y al acercarse para identificarlo, los agentes sintieron un fuerte olor a perfume, lo que llamó su atención y optaron por registrar el vehículo.

Cuando levantaron el asiento del conductor, los agentes descubrieron seis paquetes de considerable tamaño que, al verificar su contenido se trataba de hojas secas de (cannabis sativa) marihuana.

Inmediatamente lo detuvieron y trasladaron a la comisaría, de los paquetes hallados, en total hacían un pesaje de cinco kilos y medio de marihuana lo que fue puesto a disposición de la Policía Antidrogas de Tingo María.