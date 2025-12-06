Un total de diez viviendas, fueron afectados la noche del miércoles 3 de diciembre con un huaico se que se activó de manera súbita en el centro poblado de San Pedro de Muña, distrito de Chaglla, tras una intensa precipitación pluvial.

El flujo de lodo y material pétreo descendió con rapidez por la quebrada Chuncho, impactando directamente las viviendas ubicadas en la zona de Muñaucro.

En las primeras horas posteriores al evento, un equipo de la Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres se desplazó hacia el área afectada con carga de ayuda humanitaria.

Durante la evaluación preliminar en campo, el director de la entidad, Alonso Romero Bobadilla, verificó que aproximadamente diez viviendas habían sufrido daños severos, entre afectadas y destruidas. Asimismo, identificaron la pérdida de más de 20 hectáreas de cultivos, principalmente de panllevar, arrasados por la masa detrítica.

El huaico también comprometió la infraestructura vial. Un tramo de 500 metros de la carretera nacional PE-18B, entre los kilómetros 35+000 y 35+500, registró acumulación significativa de rocas y sedimentos.

Provías Nacional informó que su maquinaria pesada ya ejecuta labores de limpieza y retiro del material depositado sobre la vía para restablecer la transitabilidad.

De acuerdo con el reporte actualizado del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) emitido a las 13:30 del jueves, cinco viviendas quedaron inhabitables y se contabilizan 15 personas damnificadas.

El informe también señala la existencia de personas con afectaciones a la salud, aunque el número exacto continúa en proceso de confirmación.