El personal de la Depincri Huánuco y la SUNAT-Aduanas ejecutaron operativos conjuntos contra el contrabando y el ingreso ilegal de mercancías en la ciudad. Durante las intervenciones en empresas de transportes, las autoridades detectaron diversos cargamentos que no contaban con la documentación que acreditara su procedencia legal o el pago de los tributos correspondientes.

En la empresa GM Internacional, los agentes incautaron 150 audífonos inalámbricos presuntamente falsificados de la marca Apple, valorizados en S/ 15 000. Asimismo, en el almacén de la agencia Shalom hallaron tres bultos con un total de 6 360 productos pirotécnicos de diferentes tipos, valorizados comercialmente en S/ 26 280, los cuales no tenían el sustento legal para su traslado.

En el mismo local de Shalom, se decomisaron cinco celulares de alta gama, entre ellos un Samsung Galaxy S26 Ultra y un iPhone 17 Pro Max, valorizados en S/ 14 120. Los equipos habrían sido nacionalizados usando indebidamente los beneficios de la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía para evadir el IGV. Todo lo incautado fue puesto a disposición de las autoridades para las investigaciones por contrabando y fraude.