A 20 años de pena privativa de libertad fue sentenciado Juan Esuivel Morales, tras ser hallado culpable del delito de robo agravado por el violento asalto perpetrado contra un agente del Western Unión, ubicado en la cuadra 11 del Jr. 28 de Julio de la ciudad de Huánuco. Esta condena fue logrado por la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, a cargo del fiscal Luis López Loarte.

La sentencia fue emitida por el Juzgado Penal Colegiado de Emergencia de Pillco Marca, que declaró responsable penal a Juan Esquivel como uno de los autores del asalto ocurrido el 12 de octubre de 2024. De confirmarse el fallo en segunda instancia, el sentenciado permanecerá en prisión hasta el 6 de noviembre de 2044 y deberá pagar, junto a su coacusado que ya cumple condena, la suma de 14 mil soles por concepto de reparación civil.

De acuerdo con la acusación fiscal, Juan Esquivel y su sobrino Brayan Esquivel, junto a otras dos personas aún no identificadas, planificaron y ejecutaron el robo agravado a mano armada. Para ello utilizaron una motocicleta marca RTM modelo 150 de placa W3-1841, registrada a nombre de Juan Esquivel, quien cubrió los dígitos de la placa con cinta aislante para evitar su identificación. Asimismo, emplearon armas de fuego, cascos cerrados, mascarillas, guantes y otras prendas con la finalidad de no dejar rastros.

La investigación determinó que previamente realizaron actos de reglaje. Brayan Esquivel ingresó al establecimiento simulando realizar una recarga telefónica de cinco soles, mientras observaba la ubicación de las cajas y la distribución interna del local. Posteriormente, tras coordinar los roles, retornaron al lugar y, al advertir que no había clientes en el interior, ingresaron violentamente, rompieron una de las puertas de acceso al área de cajas y sustrajeron la suma de 12 800 soles y 375 dólares americanos, amenazando a las trabajadoras con armas de fuego.

Tras cometer el ilícito, los sentenciados huyeron en motocicletas por diferentes vías de la ciudad. Gracias a una prolija investigación realizada por el equipo especializado en robos del Departamento de Investigación Criminal, en coordinación con el representante del Ministerio Público, se logró recopilar y analizar imágenes de múltiples cámaras de videovigilancia que permitieron identificar plenamente a los autores. Incluso, la motocicleta utilizada en el asalto fue ubicada en un taller, donde había sido modificada en su apariencia para intentar evadir a las autoridades.