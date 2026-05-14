Milett Figueroa decidió romper su silencio tras las versiones surgidas en Argentina, donde se afirmó que era mantenida por Marcelo Tinelli y que su madre habría recurrido a la brujería contra el conductor.

La modelo se presentó en el programa ‘Amor y Fuego’ para dar su versión de los hechos y aseguró que no permitirá que continúen las acusaciones en su contra.

“ ¿Qué le quitaste? ¿Por qué te odia tanto? ”, cuestionó Rodrigo González a la también actriz, en referencia a las acusaciones de Mimi Alvarado, quien aseguró que la madre de la peruana se dedicaría a la brujería.

Figueroa dijo que no necesita responderle a nadie, pues cuenta con su trabajo como respaldo. Sin embargo, precisó que no se quedará de brazos cruzados ante los intentos de perjudicar a su familia.

“ Que le funcione lo que está haciendo, ya le va a llegar una carta documento, porque con mi familia no te vas a meter. Le voy a poner un bozal legal esa payasa, porque es una payasa. La cara no se le puede ni ver porque es realmente un ser oscuro de alma ”, sostuvo.

En ese sentido, Milett dejó entrever que Mimi Alvarado, pareja de ‘El Tirri’, no sería bien recibida en su entorno cercano: “ Puedo agradecer a la gente que realmente sabe cómo soy, que me conoce, que se siente orgullosa de mostrarme. Mi familia se siente orgullosa de mostrarme a mí. No sé si otras personas puedan decir lo mismo. No voy a decir lo que realmente pienso porque no quiero que siga sentándose a hablar de mí porque da lástima ”.

Además, la peruana asegura que no permitirá que nadie calumnie a su familia: “ Mi mamá es una persona mayor y no vamos a soportar que una persona de esa categoría hable tan mal de mi mamá, como si la conociera. Mi mamá no es ninguna bruja (...) Y hablar de mi hermano también, decir esas calumnias, se las va a tener que ver con un abogado, se las va a tener que ver en la justicia. Te lo digo en serio porque es una difamación agravada lo que está diciendo y no voy a venirme con vainas. Realmente se pasaron. No me merezco todo y no me lo merecía ”.