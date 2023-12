Un hecho que causa mucho dolor e indignación para sus familiares, es el caso del joven optómetra Marco Antonio Ortega Verde (23), quien fue sentenciado a 14 años de pena privativa por el presunto delito de violación sexual en agravio de una mujer de 29 años de edad, donde los jueces no valoraron las pruebas y evidencias como ADN y peritajes de audio que revelan la inocencia del sentenciado.

Hecho

El abogado del joven sentenciado Javier Ponce Gamarra, cuenta que los hechos ocurrieron el 3 de noviembre del 2020. “Mi defendido Marco (ahora privado de su libertad) se encontró con una señorita que es mayor por cuatro años, conversaban por Internet, y quedaron en encontrarse, la llamada la hace la señorita (agraviada), mi patrocinado sale de su óptica y se dirigen a un bar, se retiran a las 9 de la noche y se dirigen a la casa de la señorita y mi defendido le dice si puede suceder algo más (como personas adultas que son) y ella le responde que sí, y propone que sea en lugar alejado, de mutuo acuerdan van a Tomayquichua”, narra el abogado.

“En el lugar, en versión de mi defendido, la señorita se niega a tener relaciones sexuales y le dice a Marco que la retorne a Huánuco y es entonces que empieza una pequeña discusión. Mi defendido no quería retornar a Huánuco porque era toque de queda, además habían ingerido licor, es entonces que se produce un forcejeo y mi defendido la bota de su carro y la deja en una carretera que se llama Tomayquichua - Andahualla en el km 3 a pocos kilómetros de la Plaza de Tomayquichua”, cuenta.

Denuncia

Indica el abogado Ponce que el 4 de noviembre del 2020, su defendido es detenido porque la presunta agraviada le denuncia por violación sexual... previo forcejeo le arrancha la prenda íntima con fuerza. “Son estos los verbos que utiliza la denunciante para pellizcar, aplastar y presionar dicha área vaginal”.

“A mi defendido se le detiene por un tema de flagrancia en el sentido de que la señorita le reconoce a su presunto agresor se le detienen a mi defendido por 48 horas y le llevan a cabo las diligencias preliminares urgentes y necesarias”.

Revisión médica

La señorita, en menos de 24 horas, pasa una revisión médica por un médico legista, quien concluye que no existe lesiones en el área genital ni paragenital. “La pregunta que someto a consideración es si está hablando introducción de dedo para pellizcar, aplastar y no hay lesión, ¿no se podía presumir en todo caso que la aserción efectuada por la agraviada no es veraz?”, expresa.

Según la denuncia la señorita, también declaró que le agredió con manotazos en el rostro y sus senos, y cuando le hacen la evaluación de las lesiones el médico concluye que no tiene lesiones extragenitales, es decir en el rostro y pechos,

“El médico legista solo encuentran una equimosis en el esternocleidomastoideo (cuello), equimosis en la región tenar de la mano, lo siguiente que ella nunca ha afirmado es que esas lesiones le hayan producido mi defendido”, cuestiona.

Inspección policial

El 5 de noviembre del 2020 se realiza la inspección técnico policial, donde la agraviada refiere que dejó una prenda íntima, “ella dice yo, en el carro logré escaparme y no explica cómo logró escapar, lo dice de manera genérica, dice que como su prenda intima estaba rota impedía un libre tránsito, lo que hizo fue quitárselo y dejarlo encima de un árbol”.

Lo raro de esta afirmación es que este cuerpo del delito, no mencionó desde un inicio, asimismo la presunta agraviada dijo que ella pidió ayuda a un amigo (posteriormente se conoció que es su pareja sentimental), serenazgo y policía, pero en ningún momento menciona lo de la ropa interior.

“Asimismo, inicialmente la señorita, acusaba de la violación a un taxista, después ya reconoce al agresor el día 4 de noviembre”,

Pericias

En la prenda se encuentra cabezas de espermatozoides, “sin embargo luego de hacerse la extracción del acusado contra su voluntad, se homologa los restos de sangre y se homologa los espermatozoides, y sale negativo, es decir que no corresponde a mi defendido Marco Ortega”.

La particularidad del pedido de esta prueba que pide la fiscalía, al momento de hacer su requerimiento reitera “a fin de determinar o no la responsabilidad penal del investigado es necesario que se realice esta intervención corporal y que el juez de investigación preparatoria lo autorice”.

Otro elemento que sometieron a peritaje fueron audios, que fueron grabado cuando estaba ocurriendo la pelea, le llama un amigo a la agraviada (posteriormente comprobaron que ese amigo era la pareja de la agraviada) el cual tiene como registro de grabación el 4 de noviembre cuando los hechos ocurrieron el 3 de noviembre.

“Con estos elementos y pruebas que revelan que mi defendido es inocente ha sido sentenciado a 14 años de cárcel. Este caso actualmente está en la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, se ha interpuesto un recurso de casación en febrero del presente año, el recurso ya está en la Corte Suprema de República del Perú, la situación o el trámite de este caso está, pendiente de calificación”

Clama justicia

Mientras que el padre del joven optómetro Jacinto Ortega, pide justicia que los jueces, su hijo hace tres años está purgando condena siendo inocente, frustrado de un proyecto de vida que tenía. “Han pesado más los dicho que los hechos, mi hijo es optómetra y tenía previsto estudiar Medicina”, refiere.

