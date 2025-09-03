La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Leoncio Prado logró que se dicten 15 días de detención preliminar contra Gustavo Paima, alias “Pollero”, por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas en la modalidad de microcomercialización, ocurrido en el distrito de Rupa Rupa, provincia de Leoncio Prado.

Según la tesis fiscal, el investigado fue intervenido en su inmueble, ubicado en el pasaje Miraflores del mencionado distrito, donde presuntamente facilitaba el acceso rápido a consumidores, así como a envoltorios y bolsas que contendrían cocaína y pasta básica de cocaína, para ser distribuidos y consumidos en distintos puntos de la zona.

La fiscal provincial Jasmina Iparraguirre García, a cargo del caso, dirigió el operativo de allanamiento que permitió la detención preliminar del imputado por 15 días, a fin de llevar a cabo las diligencias necesarias como parte de la investigación por el delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico ilícito de drogas.

Durante la investigación, también se busca identificar al proveedor, así como a otras personas involucradas en esta presunta red de distribución, la cual tendría entre sus potenciales consumidores a menores de edad.