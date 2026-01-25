Niña de 07 años cae de puente y desaparece en las aguas del río en Pasco

A la fecha, las acciones realizadas de manera articulada han permitido obtener importantes resultados en la lucha contra los delitos aduaneros y la piratería en la región. En ese contexto, el Ministerio Público del Distrito Fiscal de Huánuco, a través del Comando Regional de Lucha contra el Contrabando y la Piratería (COR) Huánuco, ha logrado resultados significativos.

Según el reporte oficial, la SUNAT Aduanas alcanzó incautaciones por un valor aproximado de S/ 1 612 918,49, como resultado de las acciones de control y fiscalización desarrolladas durante el año 2025.

SUMATORIA DE LO INCAUTADO

A esta cifra se suma lo incautado por la Policía a través de la Policía Fiscal, lo que permite alcanzar un monto conjunto superior a los S/ 2 200 000 en mercadería ilegal incautada, producto de operativos ejecutados en diversos puntos estratégicos de la región.

Estos resultados reflejan el trabajo coordinado y articulado de las instituciones que conforman el COR Huánuco, desarrollado conforme a lo establecido en el Plan de Trabajo 2025, el cual contempla acciones preventivas, educativas y represivas orientadas a combatir frontalmente el contrabando y la piratería.

ENTIDADES SE SUMAN A LA LUCHA

Las entidades que integran el Comando Regional de Lucha contra el Contrabando y la Piratería de Huánuco —entre ellas el Ministerio Público, que lo preside; la SUNAT Aduanas; el Ministerio de la Producción; la Cámara de Comercio e Industria de Huánuco; INDECOPI; la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas— reafirmaron su compromiso de continuar de manera firme y articulada con la lucha contra estos delitos, en defensa del comercio formal y la seguridad de la población.