Una menor de 7 años, cayó accidentalmente del puente Socorro y desapareció en las turbulentas aguas del río. El trágico hecho ocurrió a la 8 p. m. de ayer en el distrito de Huachón, región Pasco.

TRAGEDIA

Según el reporte de la Prefectura Regional de Pasco, cuando la menor cruzaba el puente peatonal en pésimo estado, cayó al río, siendo arrastrada por la fuerte corriente.

Desesperada, la madre intentó saltar del puente para salvar a su hija, pero fue detenida por los vecinos de la zona.

Iniciaron la búsqueda de la menor, pero la oscuridad y el caudal del río, dificultaron los trabajos.

Solicitan apoyo a las autoridades para intensificar el rescate y recuperar el cuerpo de la pequeña.

Hoy, con apoyo de un equipo de rescate de la Policía Nacional, se reiniciaron las labores de rastreo y búsqueda.

PELIGRO

Hace días atrás, la Subprefectura Distrital de Huachón, alertó el peligro que representaba el puente para los peatones debido al deterioro y daños severos a consecuencia del incremento del caudal del río.

Cabe precisar que debido al debilitamiento de la base del puente, el puente fue declarado en emergencia en el año 2019, desde entonces las autoridades no se preocuparon por reparar o realizar el mantenimiento del puente Socorro.

DESAPARECIDO

El domingo pasado, en el centro poblado de Chipa, el ciudadano Pedro Espinoza Cruz (65), cayó al río cuando cruzaba un puente artesanal.

Cuando el sexagenario regresaba a su vivienda con una carga de leña, habría perdido el equilibrio, resbaló, cayó y desapareció en el río.

Hasta el momento, no se halla el cuerpo de la infortunada víctima. Sus familiares suplican intensificar la búsqueda con personal especializado en rescate.