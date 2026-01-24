Un vehículo blindado de la empresa Hermes, dedicado al transporte de dinero, sufrió una aparatosa volcadura la tarde del jueves en la carretera que une Huánuco con Panao, a la altura del sector conocido como Chinchinka (kilómetro 14) cerca a Tambillo en el distrito de Umari en la provincia de Pachitea.

Según información preliminar, el accidente ocurrió aproximadamente a la 1:15 p. m., del jueves 22 de enero cuando la unidad cruzaba un puente en una curva pronunciada y terminó cayendo por una pendiente de aproximadamente 30 metros. Se presume que el conductor se habría quedado dormido, lo que ocasionó la pérdida de control del vehículo.

En el interior viajaban tres ocupantes, quienes fueron trasladados al centro de salud de Tambillo para recibir atención médica y descartar lesiones de gravedad.

LOS AUXILIAN

Al lugar acudieron efectivos de las comisarías de Panao y Rancho, quienes brindaron auxilio y resguardaron las bóvedas de alta seguridad que contenían el dinero transportado. El vehículo permanece bajo estricta vigilancia policial y se prevé que sea retirado de la zona durante las próximas horas.

Este incidente ha generado preocupación entre la población por la seguridad en las carreteras de la región y la necesidad de reforzar las medidas de prevención en el transporte de valores.