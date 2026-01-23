La congresista por Huánuco, Elizabeth Medina Hermosilla, participó en una diligencia inopinada de la Comisión de Fiscalización del Congreso en la Gerencia de Infraestructura del Gobierno Regional de Huánuco (GRH), con el fin de recabar documentación pendiente vinculada a presuntas irregularidades de la gestión del gobernador Antonio Pulgar.

Medina informó que la comisión otorgó un plazo de cinco días para la entrega de documentos administrativos relacionados con obras como el malecón Walker Soberón, el Hospital de Tingo María, el Grupo Pérgola, el centro de salud de Baños y una obra en Huacaybamba, casos que ya fueron derivados a la Contraloría General de la República.

MEDIDAS COERCITIVAS

La parlamentaria advirtió que, de no cumplirse con el requerimiento, se adoptarán medidas coercitivas y se solicitará la intervención del Ministerio Público. Asimismo, rechazó cualquier intento de restringir su labor fiscalizadora y recordó que sus funciones constitucionales son legislar, representar y fiscalizar en defensa de los intereses de la población huanuqueña.

Finalmente, confirmó que presentó una querella contra el gobernador Antonio Pulgar por presunta difamación y campañas de desinformación en redes sociales, y pidió que el Ministerio Público continúe con las investigaciones, incluyendo la entrega de un teléfono celular que contendría registros de presuntas coimas.