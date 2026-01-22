Huánuco: exalcalde de Quishqui Félix Ascencio habría amenazado a militante de Ahora Nación

Un sujeto de 23 años fue detenido por efectivos del Departamento de Investigación Criminal (Depincri), tras ser denunciado por su expareja por presuntos actos de violencia física y psicológica. El caso fue tipificado como delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de feminicidio en grado de tentativa.

AGRESOR COMPULSIVO

La víctima, una joven de 20 años, manifestó en su denuncia que Diego Ambicho Pacheco, con quien mantenía una relación de convivencia, la agredió en reiteradas ocasiones entre el lunes y el martes. Según su testimonio, el denunciado la atacó sin motivo aparente, propinándole golpes y patadas, además de amenazarla con un arma blanca.

Asimismo, indicó que la tarde del martes 20 de enero el agresor volvió a atacarla e intentó estrangularla. Sus gritos de auxilio alertaron a los vecinos, quienes intervinieron tocando la puerta del inmueble, logrando evitar que la agresión tuviera consecuencias mayores.

HUYE CON LAS JUSTAS

La joven aprovechó la intervención de los vecinos para huir del domicilio, ubicado en la intersección de los jirones Independencia y Seichi Izumi, y presentar la denuncia correspondiente.

Tras tener conocimiento sobre este hecho, personal del Depincri inició un operativo de búsqueda que permitió ubicar al presunto agresor en la cuadra 2 del jirón Huánuco. El detenido fue trasladado a la sede policial para continuar con las diligencias de ley, con la participación de un fiscal de la Quinta Fiscalía Provincial Penal.