Un audio difundido a través de redes sociales revela presuntas amenazas de muerte atribuidas al exalcalde del distrito de Quishqui, Félix Ascencio Chávez, afiliado al partido político Ahora Nación, en contra de Jhon Apolinario Sebastián, precandidato al Gobierno Regional de Huánuco por la misma agrupación política.

En la grabación, el profesor Félix Ascencio mantiene una conversación con otro militante del partido que lidera Alfonso López Chau, durante la cual profiere expresiones que evidenciarían actitudes violentas y amenazas directas contra Apolinario Sebastián, a quien acusa de supuestas “jugadas sucias” en el ámbito político.

AMENAZA SIN TITUBEOS

En uno de los pasajes más graves del audio, Ascencio señala textualmente: “Yo conozco su casa, a mí no me cuesta 3 o 2 mil… yo tengo permiso para meter tiro. No voy a permitir que me haga juegos sucios”.

Ante estas expresiones, el interlocutor le advierte que está incurriendo en una amenaza directa; sin embargo, Ascencio reafirma su postura al responder: “De verdad, estoy amenazando. Me saca a mí y su vida corre peligro”.

En otro tramo de la conversación, el exalcalde insiste en su advertencia y hace referencias explícitas al uso de armas de fuego, afirmando que “la bala no cuesta nada” y que el agraviado “no va a vivir libre” de él, lo que agrava el contenido del material difundido.

LENGUAJE PROCAZ

El audio también contiene expresiones discriminatorias y violentas que refuerzan el carácter intimidatorio del mensaje. En una de ellas, Ascencio afirma que, si es provocado, “le va a meter bala” a quienes, según él, le faltan el respeto.

GARANTÍAS PERSONALES

Cabe señalar que, ante estos hechos, el ingeniero Jhon Apolinario Sebastián solicitó garantías para su vida ante la Prefectura de Huánuco, las cuales le fueron concedidas mediante la Resolución n.° 176-2025-IN/VOI/DGIN/PRHCO/SPHCO/SDHCO, de fecha 25 de setiembre.

En la parte resolutiva del documento se dispone expresamente: “Estimar la garantía personal a favor de Jhon Arturo Apolinario Sebastián contra Félix Ascencio Chávez, por agresión verbal, agresión psicológica y amenaza de muerte; en consecuencia, disponer que el emplazado se abstenga de iniciar y/o continuar actos de amenazas, coacción, agresiones psicológicas, verbales, hostigamiento y/o cualquier acción violenta en agravio del solicitante.”

Finalmente, informan que el audio completo contiene otros detalles relevantes que serán difundidos en próximas publicaciones.