Trabajadores municipales y funcionarios de la Municipalidad Distrital de Amarilis participaron desde las primeras horas del sábado 17 de enero en un mega operativo de limpieza, desarrollado desde el puente Huallaga hasta el paradero 14 de Paucarbamba, a lo largo de la Vía Regional.

La jornada comprendió la descolmatación de cunetas, retiro de sedimentos y recojo de residuos sólidos arrojados en la vía pública. Las labores se realizaron con el apoyo de maquinaria pesada y forman parte de las acciones preventivas ante la temporada de lluvias.

El alcalde Roger Hidalgo Panduro informó que se trata de la primera jornada de trabajo comunitario del 2026 en el distrito. “Esta intervención abarca desde el puente Huallaga hacia los paraderos de la pista, con el objetivo de mantener limpias las cunetas y evitar problemas durante las lluvias”, señaló.