Policía desarticula presunta organización dedicada a la minería ilegal en Aucayacu

Agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Leoncio Prado intervinieron y detuvieron a un ciudadano por su presunta participación en el delito contra la propiedad industrial, en la modalidad de clonación o adulteración de terminales de telecomunicaciones, durante un operativo de control de identidad realizado en la ciudad de Tingo María.

La acción policial fue el 14 de enero de 2026, alrededor de las 1:04 de la tarde, en la intersección de la avenida Alameda Perú con el jirón José Olaya, donde fue intervenido Tedi S. V. (29). Durante el registro personal, el sujeto portaba un teléfono celular marca Honor, cuyos códigos IMEI, tras ser verificados en la plataforma del Osiptel, arrojaron como resultado “duplicado o clonado”, correspondiente a un equipo afiliado al operador Viettel S.A.C.

Tras la constatación del presunto ilícito, el jefe del Depincri Leoncio Prado, comandante PNP Fernando Asael Terrones Cruz, informó que la detención fue puesta en conocimiento del Ministerio Público. El caso fue comunicado al fiscal provincial Milton Jiménez Bonilla, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Leoncio Prado, a fin de continuar con las diligencias conforme al marco legal vigente.