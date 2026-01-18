Huánuco: detenido por tentativa de violación sexual de una menor

Efectivos de la Comisaría de Aucayacu ejecutaron recientemente el operativo preventivo “Impacto 2026” en el caserío Alto Alianza, distrito de José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado, con el objetivo de prevenir y contrarrestar actividades delictivas en la zona.

Como resultado de la intervención, la Policía desarticuló una presunta organización criminal denominada “Topos de Alto Alianza Nueva Generación” y detuvo a nueve personas —ocho varones y una mujer— presuntamente implicadas en el delito contra el medio ambiente, en la modalidad de minería ilegal.

Los detenidos fueron identificados como Wilber Montalvo Ccoyori (44), Jimi Jossep Sánchez Tenazoa (34), Santiago Iván Venegas Zuta (37), Adrián Ríos Castillo (20), Dumer Villanueva Guillermo (27), Paola Rosa Retis Inocente (21), Leonel Pinares Aguilar (39), Dennis Víctor Meléndez Rimayhuamán (33) y M. R. I. (17).

Durante el operativo, las autoridades incautaron una retroexcavadora, un chute en funcionamiento, motobombas operativas, mangueras conectadas y un equipo de internet satelital, que habrían sido utilizados para la actividad ilícita.

Los intervenidos fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente para continuar con las diligencias de ley.