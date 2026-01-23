Debido a la ejecución del proyecto de cambio de tuberías de agua y desagüe de asbesto en el malecón Los Incas, en Paucarbamba, más de 800 comerciantes dedicados a la venta de artículos de reúso están siendo reubicados temporalmente en el Malecón Calicanto.

El gerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad Distrital de Huánuco, Víctor Arévalo, informó que el traslado viene siendo coordinado desde el año pasado con los dirigentes de los comerciantes, quienes ocupaban el malecón Los Incas desde hace aproximadamente cuatro años.

TRABAJOS DE SANEAMIENTO

Precisó que la reubicación responde a los trabajos que ejecuta la Municipalidad Distrital de Amarilis, a través de una IOARR, para el reemplazo de tuberías de agua y desagüe de asbesto, mientras se desarrollan las obras.

Arévalo señaló que los comerciantes atenderán en el Malecón Calicanto los días viernes, sábado y domingo, en horario matutino de 7 de la mañana a 2 de la tarde, como parte de un plan piloto que apunta a la implementación de la Feria de Reúso Amarilis 2026.

Asimismo, indicó que la Gerencia de Desarrollo Económico realizará un acompañamiento técnico, que incluye apoyo en comercialización, fortalecimiento de ventas y la formulación de un aplicativo digital para los comerciantes.

Finalmente, recordó que, al Gobierno Regional de Huánuco, la comuna Amarilense ha facilitado en anteriores ocasiones el uso del Malecón Calicanto, siendo la más reciente la Feria Navideña 2025, tras la cual se realizaron algunas mejoras en el área, como la instalación de 40 stands tipo maloca.